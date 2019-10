Crollo pensilina Firenze: camion urta impalcatura, nessun ferito

Un camion ha urtato l’impalcatura installata a consolidamento della pensilina esterna della stazione Fs di Santa Maria Novella a Firenze, che già era stata interessata da un crollo di calcinacci nel luglio scorso.

L’urto di stamani, spiega la polizia, ha provocato il crollo dell’impalcatura e il distacco di materiali dalla pensilina stessa. L’episodio è accaduto intorno alle 5. Nessuna persona è rimasta ferita. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia ferroviaria. Sul posto anche la municipale.

La messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco ha necessitato la chiusura di una corsia. Istituito un senso unico alternato. Il provvedimento è tutt’ora in vigore in attesa che la ditta completi la verifica della stabilità e il ripristino è previsto nel pomeriggio.

La Polizia Municipale ha individuato e fermato il conducente, un 43enne risultato negativo alla prova etilometrica. Per lui è scattata un verbale da 87 euro per l’accesso in zona vietata con mezzi pesanti visto che l’autocarro superava le 7,5 tonnellate.