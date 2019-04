Crollata parte di sottotetto in zona Coverciano

Firenze, i Vigili del Fuoco del Comando cittadino sono dovuti intervenire, alle ore 8:40 circa di sabato 6, in Via del Clasio, 3, dove si è staccata una porzione di sottotetto di un fabbricato.

La parte di sottotetto che è crollata è lunga circa 20 metri, ed a causa del cedimento mattoni, calcinacci ed altre macerie sono piombati in strada danneggiando in modo importante alcune auto parcheggiate.

Nonostante le dimensioni del crollo, fortunatamente, non ci sono da segnalare persone coinvolte nell’incidente, ed al momento non si conoscono ancora le cause che hanno portato al collasso del sottotetto.

Sul posto è intervenuta anche anche la Polizia Municipale.