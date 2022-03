Critico per un giorno presenta “La guerra che verrà”

Il film ha avuto una lunga e complessa gestazione. A fronte delle grandi difficoltà di realizzazione, il gruppo di lavoro ha messo da subito una fortissima motivazione personale (il progetto è iniziato nel 2016). L’intento iniziale, che è stato mantenuto fino alla fine del percorso produttivo, era quello di raccontare la guerra attuale con un linguaggio ed un approccio opposto a quello che viene adottato da molti anni in ambito televisivo e cinematografico: “La guerra che verrà” è pensato per raccontare il reale fluire del tempo in una postazione di prima linea, la dimensione naturale dei rapporti umani che vi si instaurano, il peso della lontananza da casa, della paura, della perdita degli amici. Tutto questo non è possibile se non adottando un linguaggio antitetico a quello sincopato e aggressivo utilizzato nella quasi totalità dei lavori audiovisivi che affrontano lo stesso tema.

Marco Pasquini è documentarista, direttore della fotografia e operatore di ripresa subacqueo. Dai primi anni ’90 ha contribuito alla cinematografia di oltre 120 documentari e film di finzione prodotti per le maggiori emittenti internazionali. Ha realizzato film su un’estesa varietà di argomenti, concentrando nel tempo il proprio interesse su racconti di guerra, situazioni di crisi e lotte sociali, antropologia e vita marina. Marco ha documentato storie in Europa, Africa settentrionale e sub- sahariana, India, Medio Oriente, America Latina e Stati Uniti. Il suo documentario Gaza Hospital è stato insignito del Golden Globe come miglior documentario italiano del 2010.

L’iniziativa CRITICO PER UN GIORNO è rivolta ai soci del controradio club e per poter partecipare è necessario scrivere una mail a club@controradio.it, entro lunedì 21/03. Ogni socio può avere fino a due biglietti omaggio