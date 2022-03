Controradio News ore 7.25 - 23 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:55 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ Controradio news – Un 66enne di San Miniato (Pisa), Raffaele Mori Taddei, presidente nazionale della Federazione italiana giochi tattici, è morto all’ospedale di Empoli (Firenze) in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a San Miniato Basso (Pisa). Secondo quanto appreso, la vittima, alla guida di una moto, è entrata in collisione con un furgone. Controradio news – I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti intorno alle 1.20 di questa notte, per un incendio avvenuto dentro un deposito all’interno di un vivaio in Via Erbosa a Pistoia. Con l’ausilio di un APS e due autobotti, la squadra VF ha domato le fiamme nell’arco di un’ora circa. Le cause dell’evento sono in corso accertamento.

Intervenuta sul posto anche una volante della Polizia di Stato. Non si segnalano persone coinvolte.

Controradio news – Atti sessuali offerti da una paziente, consenziente, in cambio di una falsa attestazione di vaccinazione necessaria per avere il Green pass. C’è anche questo tra i casi contestati a un medico di medicina generale di Firenze, arrestato dai carabinieri del Nas in esecuzione di una misura di custodia cautelare ai domiciliari con l’accusa di aver predisposto false certificazioni di vaccinazioni anti Covid mai avvenute, e in alcuni casi di aver iniettato una soluzione fisiologica ad alcuni pazienti, convinti, invece, di ricevere il vaccino ‘Pfizer’. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Vito Bertoni e Giovanni Solinas, sono indagate altre 35 persone: sono pazienti che si sarebbero rivolti al medico per ottenere i falsi vaccini e presunti procacciatori, che avrebbero agito da intermediari.

Controradio news – “Ci sono stati anomali movimenti in questo periodo, da una settimana a questa parte è stato sostituito l’intero equipaggio che prima era quasi tutto russo e adesso è composto solo da inglesi”, “la mia preoccupazione di sindacalista è esclusivamente sotto il profilo occupazionale”: così il segretario della Cgil di Massa Carrara, Paolo Gozzani, parla all’ANSA dello yacht da 140 metri Scheherazade agli ormeggi nel porto di Marina di Carrara per manutenzione. E’ lo yacht di cui si sta parlando da giorni perché potrebbe essere riconducibile a Vladimir Putin come proprietario.

Controradio news – Taulant Pasho, figlio di Shpetim e Tauta Pasho, i coniugi albanesi scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti vennero ritrovati nel dicembre 2020 in valigie abbandonate in un campo fra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, è stato ascoltato per sette ore come testimone al processo per l’omicidio dei genitori, che vede come un’unica imputata la sua ex fidanzata Elona Kalesha. Per l’accusa, la donna avrebbe ucciso i genitori del suo ex fidanzato per impedire che rivelassero al figlio che lei aspettava un bambino da un altro uomo. La deposizione di Taulant Pasho proseguirà il 29 marzo prossimo.

Controradio news – Un attacco informatico “semi-automatico” ha colpito nella tarda serata di lunedì 21 marzo il profilo Facebook dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. A essere preso di mira, spiega l’Ordine in una nota, “il post di solidarietà pubblicato” a sostegno “della redazione di Siena News, a sua volta colpita da un attacco simile. In poco meno di dieci minuti, sono arrivati oltre 250 commenti relativi a tematiche no vax. “Episodi di questo tipo sono purtroppo frequenti negli ultimi tempi e hanno interessato testate locali e personaggi politici – ha commentato Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana. Solidarietà all’Ordine e a Siena news dall’Associazione stampa.

Controradio news – Dal 29 marzo sarà attivo anche a Firenze e nelle zone distretto fiorentina nord ovest, sud est e Mugello, il Cup 2.0 il nuovo sistema di prenotazione di visite, esami e indagini diagnostiche che amplia per gli utenti l’offerta delle strutture a disposizione, facilitando la scelta e semplificando il percorso di cura. Lo rende noto l’Asl Toscana centro.