Covid: vandalizzato hub vaccinale ad Empoli, la condanna di Giani e Barnini Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:09 Share Share Link Embed

Covid: vandalizzato la scorsa notte con scritte no vax, l’hub vaccinale anti Covid di Empoii (Firenze). Lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, postando le foto delle scritte. Intervista a Samuele Noviello responsabile protezione civile Anpas Zona Empolese.

“Stanotte qualche cretino si è divertito a vandalizzare il nostro hub vaccinale in via Giuntini – ha scritto Brenda Barnini-. Da quando ha aperto il 26 aprile dello scorso anno in questa sede sono state somministrate 245.000 dosi di vaccino di cui 12.000 solo nell’ultimo mese. Questi numeri bastano da soli a ricordare che per fortuna la maggioranza dei cittadini ha deciso di combattere la pandemia e vaccinarsi a fronte di pochi invasati che continuano a farci perdere tempo”. A condannare l’azione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani attraverso un post su Facebook. “Da due anni lottiamo per tutelare la salute delle nostre comunità consentendo di lavorare, studiare, vivere in sicurezza le forme della socialità. In questa battaglia il ruolo delle vaccinazioni è fondamentale, lo ha capito la stragrande maggioranza dei toscani. Poi c’è chi continua ad offendere i nostri sforzi come successo stanotte all’hub vaccinale di Empoli. Agli operatori sanitari e volontari il mio convinto e sincero grazie per l’impegno, andiamo avanti sulla via della scienza che, con dati e numeri reali, conferma che i vaccini salvano vite”.