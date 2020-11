Covid, Toscana: 84% ricoverati in TI ha patologie croniche. Età media 75 anni

Lo ha detto Simone Bezzini, assessore al diritto alla Salute della Regione Toscana, rispondendo durante i lavori del Consiglio regionale ad alcune interrogazioni sull’emergenza Coronavirus presentate da Lega, Fdi e Fi. “Lo 0,5% dei casi positivi ha bisogno di un ricovero in terapia intensiva”

“Al 30 ottobre risultavano ricoverati in terapia intensiva 153 casi”, di cui “l’84% con malattie croniche. I posti letto attualmente attivabili in terapia intensiva sono 528” anche se “i posti letto realmente attivi, cioè con personale in servizi per assistere i pazienti di area critica, sono invece inferiori perché l’incremento avviene in relazione alla domanda. Se i ricoveri necessari dovessero superare le dotazioni indicate è possibile, previa sospensione delle attività che impattano sulle aree critiche, arrivare a una disponibilità di 642 postazioni di terapia intensiva”. Lo ha detto Simone Bezzini, assessore al diritto alla Salute della Regione Toscana, rispondendo durante i lavori del Consiglio regionale ad alcune interrogazioni sull’emergenza Coronavirus presentate da Lega, Fdi e Fi. “Lo 0,5% dei casi positivi ha bisogno di un ricovero in terapia intensiva – ha detto Bezzini rispondendo al quesito del capogruppo di Forza Italia, Marco Stella – e l’età media dei ricoverati in terapia intensiva è di 74,8 anni”.

Parlando poi delle assunzioni di personale sanitario in Toscana, Bezzini ha detto che sono state assunte “a tempo indeterminato 4.794 persone” e che sono in corso “400 ulteriori assunzioni del comparto sanitario che troveranno completamento nelle prossime settimane”. Nella sua replica, il consigliere Stella ha sostenuto che, alla luce dei dati illustrati dall’assessore, “non ha senso prevedere la chiusura delle scuole, non ha senso essere allarmisti. Mi andrò a studiare meglio dati – ha aggiunto Stella – ma quello che io chiedo a lei, al governatore Giani e alla politica tutta è fermezza sulle misure di contrasto, sostegno ai medici, ma anche molta attenzione alle parole che usiamo e alle misure che prendiamo”.