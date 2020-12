Covid: Misericordie Firenze lanciano ‘tampone solidale’ per gli indigenti

Podcast Play/Pause Episode 00:00 / 00:02:54 Rewind 30 Seconds 1X Download Episode

Per accedere al servizio gratuito è sufficiente attestare un parametro ISEE inferiore a 15mila euro. I test verranno eseguiti nella postazione allestita presso la sede degli Ambulatori in via del Sansovino. Intervista con ILARIA CERRINI, direttrice Ambulatori misericordia

Test gratuiti per accertare la presenza del Covid19 per le fasce deboli della popolazione: a partire dall’8 dicembre gli Ambulatori della Misericordia di Firenze lanciano il Tampone Solidale. Per accedere al servizio gratuito è sufficiente attestare un parametro ISEE inferiore a 15mila euro. I test verranno eseguiti nella postazione allestita presso la sede degli Ambulatori in via del Sansovino. Le prenotazioni avvengono telefonicamente al numero 055/212221, con erogazione del servizio entro le 24 ore successive e risposte in tempi brevi.

ASCOLTA L’INTERVISTA