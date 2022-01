Covid in Toscana: altri 15.892 casi, zona gialla da lunedì

Covid: in Toscana altri 15.892 casi, tasso al 21%. Contagi piu’ che raddoppiati rispetto ieri cosi’ come i test fatti. Dal 10 gennaio scatta la zona gialla.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono sono 15.892 su 75.252 test di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi e’ 21,12%, 79,7% sulle prime diagnosi.

Questi i dati diffusi dal presidente della Toscasna Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono piu’ che raddoppiati cosi’ come i test effettuati, per un tasso di positivita’ in calo complessivamente ma non sulle prime diagnosi: nel preceddente report i casi erano 7.567 su 31.051 tamponi, e un’incidenza di positivi pari al 24,37%, 64,8% sulle prime diagnosi.

Toscana in zona gialla da lunedi’. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, secondo quanto si apprende, le ordinanze per il passaggio dal prossimo lunedi’ dalla zona bianca alla zona gialle delle regioni Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta. Con queste 4 regioni le regioni classificate gialle per le misure anti-Covid diventano cosi’ in tutto 15. Dal monitoraggio Iss-ministero della Salute all’esame della cabina di regia emerge che i valori piu’ alti dell’incidenza di casi Covid sono registrati questa settimana in Toscana (2680 casi per 100mila abitanti), Lombardia (2578,1) e Valle d’Aosta (2255,9). Il valore a livello nazionale e’ pari a 1669 casi per 100mila abitanti.

Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 470.590 i casi di positivita’ al Coronavirus e 7.630 i deceduti. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 311.392 (66,2% dei casi totali). Complessivamente, 150.502 persone (+5.889) sono in isolamento a casa, poiche’ presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 38.342 (-3.018) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perche’ hanno avuto contatti con contagiati.