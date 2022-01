Covid, lunedì inaugurazione hub vaccinale di Sesto Fiorentino

L’inaugurazione, cui prenderà parte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si terrà lunedì 10 gennaio, alle ore 9.30, presso il Centro Commerciale Centro Sesto, nel parcheggio scoperto, in via Petrosa, a Sesto Fiorentino.

Interverranno fra gli altri: il sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, il direttore generale della Asl centro Paolo Morello Marchese, il direttore del dipartimento Prevenzione della Asl centro Renzo Berti, il direttore della Società della Salute fiorentina nord ovest Andrea Francalanci.

Dal 14 gennaio aprirà un nuovo hub anche nel Centro piscine Mugello a Borgo San Lorenzo. I nuovi spazi, messi a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale, avranno una potenzialità di 540 dosi giornaliere. Il polo resterà aperto 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) e sarà disponibile per prime dosi, in open day, e terze dosi programmate. Un giorno alla settimana, il sabato, sempre nello stesso orario 8-20, l’hub sarà dedicato esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche per la fascia 5-11 anni. La previsione stimata per le vaccinazioni ai più piccoli è di 360 somministrazioni giornaliere. (

Sono due i nuovi ‘Covid hotel’ che andranno a rinforzare i posti letto dell’Asl Toscana centro. Da oggi, annuncia l’azienda sanitaria, apre l’hotel Minerva a Montecatini: 50 le camere, per una capacità di accoglienza fino a 75 persone. Due giorni fa, invece, a Firenze ha aperto l’hotel Cimabue con 20 camere con 8 ospiti che già hanno già occupato le stanze dell’albergo, portando a 194 il numero complessivo di persone presenti negli alberghi sanitari dell’area fioretnina. Ovvero, l’hotel B&B Novoli, l’hotel Franchi e l’hotel Europa di Lastra a Signa, per 165 camere occupate, con una disponibilità ancora di 23 stanze. Al momento, invece, sono 260 gli ospiti negli ‘hotel Covid’ di Montecatini: Montebello, San Marco, Terme Pellegrini, Le Fonti e per i soli pazienti negativi, l’hotel Innocenti. Le camere occupate sono 221 e la disponibilità, senza contare ancora l’Hotel Minerva, è di 16 camere. Ad oggi, quindi, gli ospiti negli ‘hotel Covid’ dell’asl (11 in tutto con l’aperura di domani) sono 454, per un totale di 386 camere occupate e una disponibilità ancora di 39 stanze, al netto delle 50 che si attiveranno da domani al Minerva. Gli hotel sono a disposizione di chi, positivo al Covid, non ha bisogno di essere ricoverato. Persone le cui condizioni abitative non consentono di fare la quarantena in casa oppure ricoverati in strutture di cure intermedie che possono essere dimessi, perché non più bisognosi di assistenza sanitaria continua.