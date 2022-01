Covid in Toscana: 7.567 nuovi casi, tasso positivi a 24,37%

By

Covid in Toscana: sono 7.567 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore sono su 31.051 test di cui 18.580 tamponi molecolari e 12.471 test rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi e’ 24,37% (64,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore Eugenio Giani. Complice il giorno dell’Epifania, rispetto al giorno precedente i casi sono meno della meta’ (erano 17.286), a fronte di un numero molto inferiore di test (erano 75.524), e conseguentemente il tasso di positivita’ e’ cresciuto (era 22,89%).

Salgono ancora l’indice di trasmissibilita’ Rt e l’incidenza dei casi Covid in Italia: l’incidenza riferita a ieri 6 gennaio e’ infatti pari a 1669 casi su 100mila abitanti e raddoppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana.

L’Rt sale invece a 1,43 dal valore di 1,18 della settimana precedente. Emerge, secondo quanto si apprende, dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame delle cabina di regia.

E’ in forte aumento il numero di nuovi casi Covid-19 non associati a catene di trasmissione (309.903 contro 124.707 della settimana precedente) ed e’ in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% contro 48%).

Aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attivita’ di screening (34% contro 31%). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della salute.