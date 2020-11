Covid: i familiari del contagiato in Rsa Montaione annunciano esposto

Annunciano un esposto in procura i figli di un ospite della Rsa “Villa Serena” di Montaione (Firenze), dopo che il padre ha contratto l’infezione da Coronavirus all’interno della struttura.

Nella Rsa si è registrato un focolaio di Covid che ha provocato al momento 25 decessi.

L’esposto, spiegano i familiari in un comunicato, sarà presentato domani e riguarda “le problematiche pandemiche che si sono sviluppate all’interno della predetta struttura al fine di fare accertare la correttezza e la tempestività di intervento dei sanitari e altro personale responsabile in merito alla problematica Covid-19”.

L’esposto, si precisa ancora nel documento, “ha finalità esplorative e conoscitive”. I figli sottolineano come la vicenda dell’anziano padre sia caratterizzata da “aspetti che meritano approfondimento, in quanto la sua situazione clinica ha avuto un andamento anomalo e poco chiaro, anche in virtù delle scarse notizie ricevute”.

La famiglia è assistita dagli avvocati Irene Lenti e Gabriele Lenzi.