Covid, Gandini: “il 95% dei nuovi positivi sono asintomatici, situazione sotto controllo”

Intervista con SARA GANDINI Ricercatrice e docente in Epidemiologia/ Biostatistica, ospedale oncologico/università statale Milano. ‘Unico dato da monitorare con attenzione è quello dei ricoveri, in particolare in terapia intensiva, che al momento sembra essere stabile da varie settimane”.

