Covid 19, “Dal comportamento il virus sembrerebbe nato in laboratorio”

Lo dichiara il dottor Gianfranco Giannasi – Direttore Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze e Direttore del Dipartimento di Medicina di urgenza della Ausl Toscana centro, nello speciale andato questa mattina sui canali radio e social di Controradio.

“Il virus più si va avanti e più penso che di naturale abbia poco. In medicina non abbiamo mai visto una malattia matematica e questa lo è. Io so esattamente dai giorni in cui il paziente ha presentato i primi sintomi in che fase è. L’altra cosa strana è la risposta anticoprpale che ognuno di noi ha che sembra non lasci una memoria immunitaria duratura, e infine le caratteristiche dello spike che assomigliano molto all’HIV”, afferma il dott. Giannasi ai microfoni di Raffaele Palumbo. (ASCOLTA IL PODCAST E GUARDA IL VIDEO)

La Sars Covid 2, la patologia del Covid-19 spiegata nel dettaglio alla radio e con immagini esclusive visibili sulle nostre pagina Facebook e Youtube. Oggi il dott. Giannasi ha mostrato e spiegato sui canali social di Controradio tutte le fasi della patologia e come agiscono le terapie. Si tratta di uno studio unico in Italia che sistematizza dieci mesi di esperienza con centinaia di ammalati.