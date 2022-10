Finalmente Counting Crows a Firenze. Dopo il rinvio a causa della pandemia, il Butter Miracle Tour 2022 della band americana approda giovedì 6 ottobre al Tuscany Hall.

Per oltre due decenni i Counting Crows hanno incantato gli ascoltatori di tutto il mondo con la loro interpretazione intensa e appassionata di un rock’n’roll senza tempo. Esplosa sulla scena musicale internazionale nel 1993 con l’album di debutto “August and Everything After”, la band ha pubblicato da allora sette album in studio, vendendo complessivamente più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. L’ultimo full-length dei Counting Crows è “Somewhere Under Wonderland”, uscito nel 2014, che The Daily Telegraph ha definito “la miglior raccolta di canzoni dal loro debutto”.

Adam Duritz e soci tornano a calcare le scene del Belpaese a sei anni dalla loro ultima volta in Italia, conclusa con la trionfale apertura del concerto di Bruce Springsteen and the E Street Band al Circo Massimo di Roma il 16 luglio 2016. Il tour segue l’uscita di “Butter Miracle: Suite One”, una suite di quattro pezzi uscita su etichetta BMG.

Ad aprire la serata è David Keenan, apprezzato cantautore irlandese originario di Dundalk. La sua storia di sembra troppo bella per essere vera: l’adolescenza da busker sulle strade di Liverpool, il successo internazionale con l’album “A Beginner’s Guide to Bravery”, il trasferimento a Parigi dove pubblica un libro di poesie, fino al recente disco “What Then?”.

Inizio ore 21.00 I biglietti – da 40,25 a 57,50 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Si recupera il concerto previsto il 6 aprile scorso, poi posticipato, restano validi i biglietti che riportano tale data.