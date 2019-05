Ricordare Michela Noli e tenere alta l’attenzione contro la violenza alle donne: questi gli obiettivi del concerto di sabato 11 e della corsa del 12 maggio.

Il Concerto di sabato 11 maggio, inizio alle ore 18 presso Villa Vogel. Si esibiranno numerosi artisti che hanno dimostrato non solo grande interesse per gli obiettivi dell’iniziativa, ma soprattutto un entusiasmo fuori dal comune.

La scaletta dell’evento prevede un primo intervento di Andrea Muzzi, attore e regista da sempre attivo nel mondo della commedia. Seguirà il gruppo Malamadre con il loro rock energico e coinvolgente. Il duo Sinedades proporrà fantasiose melodie italoargentine. Si esibirà, poi, Daniela Morozzi, attrice, maestra dell’improvvisazione. Lassistente, dal sound pop rock elettronico contemporaneo, racconterà, con i suoi brani, storie di vita, amori e opportunità. L’intervento di Stefano Luci, attore, rappresenterà un momento di grande intensità con un monologo tratto dal suo spettacolo “L’Arte mi sia Gentile” sulla storia di Artemisia Gentileschi, scritto dagli studenti del liceo scientifico Niccolò Copernico di Prato. Mirko Ciulla, si esibirà con arrangiamenti di pezzi celebri e brani inediti. Valeria Caliandro, polistrumentista e compositrice, proporrà i suoi pezzi, intimi, eleganti ed estremamente profondi. Il duo Tutte le cose inutili coinvolgerà il pubblico con il sound ribelle del punk. Seguiranno Cecco & Cipo, pluripremiati musicisti dal piglio ironico e scanzonato.

Durante la serata, inoltre, sarà messa all’asta la maglia ufficiale del “Corri per Michela”, autografata dai giocatori della prima squadra A.C.F. Fiorentina. I proventi saranno devoluti al Centro Antiviolenza Artemisia.

Sarà allestito un gazebo di Artemisia per favorire la distribuzione di materiale informativo e la raccolta fondi.

Il giorno seguente, domenica 12 maggio, con ritrovo alle ore 8.30 presso il Giardino Michela Noli, via Torcicoda, e partenza alle ore 9.30, prenderà il via la corsa podistica non competitiva di 7 km o, in alternativa, una passeggiata ludico-motoria di 5 km. Speaker della giornata sarà Eva Edili

Al termine della corsa, i partecipanti potranno assistere ad alcuni interventi sul tema oggetto dell’iniziativa, all’esibizione della Filarmonica Rossini e della scuola di Wushu di Firenze. Le preiscrizioni per le società e gli atleti singoli si ricevono via email a i[email protected] entro le ore 9 del 12 maggio 2019.

Sarà comunque possibile iscriversi anche la stessa mattina della corsa pressi i gazebo.