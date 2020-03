Coronavirus: Unicoop Firenze, accessi regolati ai negozi

Nei momenti di maggior afflusso, l’ingresso ai punti vendita Unicoop Firenze potrà essere temporaneamente bloccato per rallentare gli accessi ed evitare affollamenti. E’ una delle misure che la cooperativa di consumo, che conta 104 punti vendita in Toscana, ha attivato da oggi a seguito del Dpcm emanato ieri per il contrasto al Coronavirus.

Unicoop Firenze ha già disposto cartellonistica ad hoc, e organizzerà un presidio, sia all’ingresso dei punti vendita sia al loro interno, volto ad evitare gli affollamenti, con addetti

dedicati a valutare le situazioni e indicare a soci e clienti le corrette pratiche da tenere, come la distanza interpersonale di almeno un metro. All’interno del punto vendita, in prossimità delle casse e del box accoglienza, ci sarà una segnaletica orizzontale per indicare dove attendere il proprio turno. Ogni mezz’ora sarà diffuso un annuncio audio:

“Nell’interesse della salute di tutti i nostri soci, clienti e lavoratori, invitiamo la nostra gentile clientela a evitare affollamenti, con particolare attenzione ai banchi assistiti, alle casse e ai reparti più frequentati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. E’ un gesto di prevenzione e di attenzione reciproca”.