Coronavirus: sindaco Lucca ricoverato in ospedale, ha polmonite

“Gli accertamenti fatti nella serata e questa mattina hanno evidenziato che le condizioni” del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, “attualmente non sono preoccupanti e sono stabili. Gli esami hanno mostrato la presenza di una polmonite, per questo motivo i medici hanno deciso di trattenerlo ancora in osservazione e per ulteriori approfondimenti nel reparto di malattie infettive”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Lucca dopo che nella serata di ieri Tambellini, in isolamento a casa dal 10 marzo perché positivo al coronavirus, è stato portato in ospedale perché, si spiega, “ha avuto un leggero peggioramento dello stato di salute relativo all’affezione da Covid-19. A scopo precauzionale è stato condotto all’ospedale San Luca”.

“Ti auguriamo di guarire al più presto, la tua comunità ha bisogno di te. Ti siamo vicini e

speriamo di avere prima possibile buone notizie”. Sono gli auguri del Pd della Toscana al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, inviati oggi in una nota.