Coronavirus: Silli (Cambiamo!), in Toscana rischio delitto contro salute 

“Sono molto preoccupato per la mia Prato e per la Toscana dove la confusione regna sovrana. Gli unici da cui i cittadini e i sanitari pretenderebbero chiarezza sulla situazione legata al coronavirus, ossia gli esponenti delle istituzioni regionali e comunali, navigano a vista. C’è il rischio che qualcuno debba rispondere del reato di ‘delitto colposo contro la salute pubblica’ per la mala gestione della situazione”. Lo dichiara il deputato di Cambiamo! Giorgio Silli. “Manca un’organizzazione chiara rispetto al massiccio ritorno di cinesi dal loro Paese e perseverare nel sottovalutare il problema potrebbe creare danni incalcolabili ed esporre la salute dei cittadini a un forte rischio. L’amministrazione comunale pratese, serva delle indicazioni degli organi di partito regionali, e quella regionale preferiscono anteporre la colpevolizzazione del centrodestra, reo a detta loro di ‘razzismo’, alla salute pubblica. Ma l’unica cosa che ci preme davvero è che ci sia chiarezza su quanto sta accadendo e che vengano messe in campo tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini”, conclude.