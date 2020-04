Coronavirus: Nardella, Governo valuti riapertura scuole

“Credo che il Governo debba valutare con grande attenzione, in modo più approfondito, la questione della riapertura delle scuole, confrontando questa misura con la riapertura delle attività. Firenze è disposta a collaborare con il Ministero della pubblica istruzione per sperimentare forme di riaperture anche delle scuole”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella in una diretta Fb.

“Abbiamo fatto presente al Governo – ha ribadito – che, se si vogliono riaprire le aziende, i genitori che hanno figli non possono stare da soli a casa o stare con i nonni, altrimenti ricominciamo cono il contagio. E i genitori, in una situazione del genere, non possono certo permettersi baby sitter. Non ci si può porre solo il problema di riaprire gli uffici ma anche di

riaprire nidi, materne e scuole dell’obbligo”. Sulla fase 2, con il probabile inizio dal 4 maggio, Nardella ha precisato che non si tratta di “un ‘bomba libera tutti’, ma ci saranno” regole “diverse che saranno stabilite a livello centrale. Pensare che dal 4 maggio tutti si riversino in strada non credo sia una cosa intelligente”. Sulla ripresa del mondo produttivo “stamani con gli assessori Gianassi, Del Re e Vannucci abbiamo incontrato tutte le categorie economiche, i rappresentanti dei lavoratori, il mondo delle cooperative, per affrontare quella che sarà la fase 2”. Tra le idee “chiedere alla Regione e al Governo di consentire la vendita da asporto di alimenti anche a ristoranti, bar, locali, artigiani alimentari. E’ una misura che sarebbe opportuno adottare su scala regionale con l’appoggio giuridico del governo e del ministero dello sviluppo economico”.

Su quali aziende riapriranno “abbiamo chiesto al Governo chiarezza, che ci sia una programmazione e che sia condivisa tra Stato, Regioni, città. Come sindaco non posso che chiedere al Governo di essere chiaro, deciso, di fare presto e bene le cose che annuncia”.