Coronavirus: Firenze; ripartono servizi educativi Piagge

Ripartono da oggi a Firenze i servizi educativi delle Piagge e delle sue realtà – dalla ludoteca ‘La Prua’ al centro di aggregazione ‘L’approdo’ -, gestiti dalla cooperativa ‘Il girasole’.

La riapertura, specifica una nota di Palazzo Vecchio, è virtuale attraverso pc e telefono, per le disposizioni contro il Coronavirus: gli operatori forniranno attività di supporto didattico in collaborazione con le scuole, reperendo i compiti per i bambini e i ragazzi ed aiutandoli nell’attività educativa. Saranno 47 i bambini e gli adolescenti coinvolti, oltre a 20 nuclei familiari.

“Questa emergenza rischia di penalizzare le fasce più deboli e gli studenti a rischio dispersione scolastica – hanno detto l’assessora all’Educazione Sara Funaro e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli – che con le scuole chiuse hanno più difficoltà a continuare i percorsi educativi. In questo periodo la nostra attenzione è ancora più alta su chi ha più difficoltà, perché dobbiamo scongiurare che la sospensione delle lezioni in classe aumenti il rischio di dispersione scolastica. Grazie al lavoro coordinato di tutti adesso riparte anche questo servizio fondamentale per colmare eventuali disparità fra studenti”.