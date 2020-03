Coronavirus: Consiglio Comunale sostiene mozione Sinistra Progetto Comune

“Siamo davvero soddisfati per l’approvazione della mozione «Anticorpi sociali ed economici per l’emergenza del “nuovo Coronavirus”». Ringraziamo tutti i gruppi consiliari per aver colto la necessità di una risposta del Salone dei Duecento” dichiarano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune.

“Viviamo in un Paese dove si sceglie di mandare un film come Virus Letale in prima serata perché si dichiara lo stato di emergenza sanitaria, quindi è necessario dare una risposto puntuale, politica e istituzionale. È inoltre necessario guardare alle preoccupazioni di chi pagherà le conseguenze del calo dei flussi turistici e del comparto moda” proseguono Palagi e Bundu.

Il comunicato stampa di Città di Firenze riporta anche “l’atto approvato a larghissima maggioranza, con una sola astensione:

esprime solidarietà verso le comunità cinesi, colpite da sentimenti di paura e pregiudizio;

riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e del sistema sanitario pubblico come risposta all’attuale situazione;

evidenzia la preoccupazione per il tessuto economico e lavorativo fiorentino, dove turismo e moda hanno un ruolo fondamentale;

ricorda come le lavoratrici e i lavoratori del turismo abbiano inadeguate tutele in termini di ammortizzatori sociali;

chiede a Sindaco e Giunta di attivarsi in un percorso con associazioni di categoria, parti sindacali e sociali, anche attraverso l’Osservatorio Turistico di Destinazione, venendo in tempi brevi a riferire in Consiglio per coinvolgere tutte le forze politiche”

Le parole di Dmitrij Palagi su Coronavirus: