Coronavirus: Comune di Firenze mantiene ztl, cittadini d’accordo (58,9%)

Il Comune di Firenze ha deciso di mantenere la ztl e il 58,9% dei fiorentini è d’accordo con la scelta: il 27,1% invece avrebbe preferito riaprire la zona a traffico limitato. Lo rivela il quinto questionario sul Coronavirus predisposto da Palazzo Vecchio per capire come i fiorentini stanno affrontando l’emergenza.

Nel report si sottolinea che è in lieve aumento la frequenza delle uscite di casa: in media 2,5 volte a settimana. Il 76% del campione (3301 casi) ritiene che quando ci sarà la riapertura cambieranno le abitudini relative agli spostamenti, ma per il 49,5% si utilizzerà l’auto privata “come prima”. Solo il 14,2% ritiene di dover usare l’auto “più di prima”. A livello di trasporto pubblico il 55% dei fiorentini dichiara di essere disponibile ad utilizzare il mezzo pubblico, a condizione che la Regione e il Comune di Firenze garantiscano le condizioni di igiene e sicurezza. In questo periodo il 55,4% dichiara di recarsi sul posto di lavoro con l’auto privata, il 20,4% in moto o scooter, il 17,4% a piedi, l’8,1% con i mezzi pubblici e il 6%

in bicicletta.

In riferimento alla ripresa lavorativa il 40,8% risponde “probabilmente la riprenderò, ma non ne ho la certezza”, il 28,3% che la “riprenderà sicuramente, ma con condizioni economiche peggiori di prima”, il 18,7% che tornerà a lavoro “con le stesse condizioni economiche”. Il 6,8% è pessimista rispondendo che “sicuramente” non riprenderà a lavorare. In relazione allo smart working, il 79% giudica positiva l’esperienza: il 34,5% degli intervistati dichiara però, come problema principale, “la mancanza di separazione dei tempi di lavoro e di vita personale”, il 31,5% dice di non aver avuto “difficoltà particolari”. Dalle dichiarazioni raccolte la quota di chi si definisce “seriamente preoccupato” per il

Coronavirus è calata dal 65,4% di un mese fa al 39,1% attuale e per il 49,4% il picco dell’emergenza è ormai superato.