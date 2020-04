Come se la stanno passando i nostri animali domestici in questa prolungata e inedita modalità di permanenza in casa degli uomini ma con minor possibilità di sgambare e giocare con i loro amici a 4 zampe? Sì perché se stanno uscendo più spesso sicuramente lo fanno con una modalità non ideale per la loro psicomotricità.

Chiara Brilli lo ha chiesto alla dott.ssa Hadavandi Sheida Zoia dell’Ambulatorio Veterninario Petraca di Firenze