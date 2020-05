Coronavirus: a Firenze scelta medico solo su appuntamento

La trasformazione, che partira’ dal 25 maggio, riguarda i presidi

sanitari di Morgagni, Santarosa, D’Annunzio, Canova, Le Piagge e per la zona fiorentina Nord Ovest quelli di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Calenzano e Fiesole.

‘In queste sedi – spiega la Asl Toscana Centro – le operazioni di sportello cosiddette di anagrafe sanitaria come la scelta o la revoca del medico di famiglia o del pediatra o per

iscriversi al sistema sanitario, avverranno solo su appuntamento’. ‘Per il mese di giugno – precisa l’azienda – la disponibilita’ complessiva degli appuntamenti prenotabili in

tutti e 11 i presidi e’ di 5.643 posti offerti. D’Annunzio, Morgagni e Santa Rosa mettono a disposizione 904 prenotazioni ciascuno. Per Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e

Lastra a Signa, sono 540 gli appuntamenti prenotabili di ciascun presidio. Le prenotazioni sono gia’ attive’. L’appuntamento puo’ essere prenotato tramite il centro unico di prenotazione telefonando allo 055 545454. Si puo’ prenotare anche presso le

farmacie sia di Firenze che della zona fiorentina Nord Ovest dove e’ attivo il servizio Cup. La Asl ricorda inoltre che il modulo di richiesta di scelta o revoca del medico, compilato con

allegata copia di un documento di identita’, puo’ essere inviato anche a un indirizzo di posta elettronica dedicato. Per la zona di Firenze l’indirizzo email e’: [email protected] Per la zona

fiorentina nord ovest:[email protected]