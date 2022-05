Controradio News ore 7.25 - 16 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:20 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradionews – Giornata intensa per il Soccorso alpino e speleologico toscano , attivato per tre interventi tra il Monte Altissimo e il Monte Croce, sulle Alpi Apuane (Lucca) mentre un quarto è stato effettuato in Mugello (Firenze). Sulle Apuane il soccorso ha riguardato escursionisti in comitiva. Il primo intervento ha riguardato un’escursionista scivolata sul sentiero 143. Quasi simultaneamente è giunta un’altra richiesta di intervento, per un’escursionista originaria di Viareggio scivolata nei pressi della foce del Pollino. Infine a circa 200 metri dalla vetta del Monte Croce, altro infortunio per un’escursionista: una distorsione alla caviglia le ha impedito la prosecuzione del cammino.

Controradionews – Doppio intervento dei vigili del fuoco in provincia di Lucca per due incendi che hanno interessato una cartiera e un camion di azienda di autotrasporti nel piazzale della ditta. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito. Il primo intervento ieri intorno alle 11 a Pracando di Villa Basilica per un incendio che si è verificato alla ex Cartiera della Basilica, oggi azienda del gruppo Eurovast. Nel pomeriggio intervento ad Altopascio dei pompieri per l’incendio di un camion posteggiato nel piazzale interno di un’azienda di autotrasporti e stoccaggio di materiale di vario genere. Da accertare le cause del rogo.

Controradionews – Mamma e figlia si sono abbracciate per la prima volta dopo il lungo calvario iniziato il 23 luglio 2020 quando la donna, oggi 39enne, al settimo mese di gravidanza, andò in arresto cardiaco e i sanitari riuscirono a far nascere la bambina con un parto cesareo. Madre e figlia riportarono importanti lesioni e la madre è rimasta in coma per 11 mesi. Questa mattina la donna è uscita dall’istituto di riabilitazione Agazzi di Arezzo dove si trova ed è potuta tornare a casa, per alcune ore, ad Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), e abbracciare per la prima volta la figlia, che oggi ha quasi due anni e che necessita di cure costanti.

Controradionews – Avrebbe sparato con una carabina ad aria compressa ai piccioni da un appartamento in zona Pontino a Livorno, individuato e denunciato dalla polizia municipale un uomo e sequestrata l’arma. L’uomo è stato denunciato ai sensi dell’art.674 del codice penale che sanziona il ‘getto pericoloso di cose’.

Controradionews – Il San Donato Tavarnelle consacra la promozione in serie C, storico passaggio dai Dilettanti ai professionisti di Lega Pro, con una vittoria all’ultima giornata e una grande festa davanti al suo pubblico. Circa 1.000 gli spettatori riuniti allo stadio ‘Leonardo Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Presenti le autorità locali.