Controradio News ore 7.25 del 7 marzo 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Il nome di Onofrio Ninni Cutaia come candidato a sovrintendente del Maggio musicale da sottoporre al ministro della Cultura è stato individuato dal Cdi dell’ente lirico. Il consiglio di indirizzo dell’ente lirico, riunitosi a Palazzo Vecchio e presieduto dal sindaco Dario Nardella, anche presidente della Fondazione, lo ha scelto, in una terna, come nome da sottoporre al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a cui spetta la nomina del successore di Alexander Pereira, dimessosi una settimana fa da sovrintendente del Maggio.

Controradio News – Torna a tremare la terra in provincia di Siena. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di ieri, di magnitudo 2.2 con epicentro a 6 chilometri a est di Monteriggioni, a 8.1 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita distintamente in varie parti della Val d’Elsa ma non si registrano danni. Circa un mese fa Siena era stata colpita da uno sciame sismico durato più giorni.

Controradio News – Sarebbe stato il probabile corto circuito della coperta elettrica sul divano a dare il via all’ incendio sviluppatosi ieri mattina in un’abitazione a Sesto Fiorentino (Firenze), nella quale due persone, zia disabile e nipote, hanno perso la vita mentre una terza persona, un’anziana è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi. Tutte e tre le persone risiedevano nel terratetto dove si sono sviluppate le fiamme.

Il maltempo degli ultimi due giorni ha provocato un crollo del muro di contenimento sulle mura di Lucca, nel tratto fra Porta Sant’Anna e il baluardo San Regolo, a ridosso della ex manifattura. Un lungo tratto di muro di contenimento del contrafforte esterno è finito sul selciato e altre decine di metri sono pericolanti. Per sicurezza sono stati posti dei new jersey rossi e bianchi in modo che i pedoni si tengano a debita distanza.

Controradio News – Un centinaio di persone in piazza Salimbeni a Siena, di fronte alla sede centrale di banca Mps, ha partecipato alla commemorazione di David Rossi nel decennale della sua morte. L’iniziativa è stata promossa dai familiari.