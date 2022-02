Controradio News ore 7.25 del 28 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:26 Share Share Link Embed

Controradio News – Approntare le misure di prima accoglienza sul territorio fiorentino dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra che giungeranno in Italia. E’ l’obiettivo di una riunione convocata per oggi pomeriggio dal prefetto di Firenze Valerio Valenti con il Comune, la Curia, l’Asl Toscana centro e la console dell’Ucraina. Alla riunione parteciperà anche la Questura di Firenze.

Controradio News -La bandiera della pace proiettata ieri sera sulla facciata di Palazzo Vecchio a Firenze per chiedere la fine dell’aggressione militare della Russia all’Ucraina e la cessazione dei combattimenti. E’ una delle tante iniziative promosse in Toscana.

Controradio News -Piazza della Signoria a Firenze gremita con oltre 5 mila persone per chiedere la pace in Ucraina e dire no alla guerra. Tante le bandiere della pace, insieme a quelle dell’Ucraina e anche della Georgia. In piazza anche rappresentanti della comunità lituana, oltre a sindacati e istituzioni. Presente il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha parlato dall’arengario di Palazzo Vecchio insieme al primo cittadino di Atene Kostas Bakogiannis, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e al rabbino capo Gadi Piperno. A prendere la parola anche la rappresentante del consolato ucraino a Firenze che ha ringraziato l’Italia. A Pontassieve oltre 2.000 persone hanno dato luogo a un manifestazione che ha riunito sindaci e abitanti del comprensorio.

Controradio News -Mobilitazione degli ucraini che vivono in Toscana che già nelle scorse ore hanno fatto partire da Firenze una spedizione di generi alimentari e beni di prima necessità da mandare in patria.

RFK Human Rights Italia ha organizzato una raccolta lampo di beni di prima necessità per supportare la popolazione ucraina: BENDE KIT PRIMO SOCCORSO FRUTTA SECCA BARRETTE ENERGETICHE CIBO LIOFILIZZATO CALZINI COPERTE. La raccolta avvenuta ieri proseguirà anche oggi e martedì 19-20, presso la sede di RFK Human Rights in Via Ghibellina 12a Firenze.

Controradio News -“Firenze è il centro della speranza di pace”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando il presidente della Cei Gualtiero Bassetti e l’arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, al suo arrivo nella basilica di Santa Croce nel capoluogo toscano per assistere ieri alla messa che ha concluso il forum dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo.

Controradio News -Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri in un appartamento di San Marcello Pistoiese (Pistoia). Le fiamme si sono sviluppate dal frigorifero per poi estendersi all’intera cucina e alle suppellettili, producendo danni al solaio della cucina. Non risultano persone ferite. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Controradio News -Sono circa 8.000 le persone arrivate alla Stazione Leopolda per Testo il nuovo evento- al debutto – dedicato all’editoria creato da Pitti Immagine, che ha chiuso i battenti ieri sera. Tre giorni in cui la Leopolda ha riunito case editrici, professionisti dell’editoria, scrittori e pubblico dei lettori.