Controradio News ore 7.25 del 21 novembre 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sequestro-lampo a scopo di rapina nel pomeriggio a un imprenditore orafo specializzato in lavorazione di diamanti ad Arezzo. E’ stato sequestrato in casa e costretto ad andare in azienda, qui rapinato e poi rilasciato nella campagna, vicino alla propria abitazione. Secondo quanto si apprende, avrebbe agito una banda di diverse persone, tutte a volto coperto, ma le notizie sono ancora frammentarie, entrate in azione nel pomeriggio con un’irruzione nell’abitazione dell’uomo a Ruscello, una frazione nei pressi di Arezzo.Poi avrebbero costretto l’imprenditore ad andare in ditta, in via Marco Perennio, in città e a consegnare i diamanti.

Controradio news – “ Stefano Bonaccini ha annunciato la sua candidatura per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Lo ha fatto, simbolicamente, da Campogalliano, il paese dove è nato. E lo ha fatto sottolineando un’idea di partito che condivido in pieno fatta di identità, radici, valori, contenuti, concretezza e semplicità. Oggi può iniziare davvero una nuova storia collettiva fatta di militanti, amministratori e persone che vogliono un Paese diverso. Sono davvero felice di essere al suo fianco per far ripartire il nostro Pd”. Lo scrive su Fb il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la candidatura a segretario nazionale Dem del governatore dell’Emilia Romagna. Intervenuti anche il presidente della regione e il sindaco di Firenze.

Controradio news – “Ho chiamato Stefano” Bonaccini “per fargli un sincero in bocca al lupo. Da ieri, con la modifica allo statuto, è iniziato per tutto il Pd un percorso difficile ma avvincente”, “qualunque leadership del nuovo Pd ha bisogno di idee forti. Per le candidature come sappiamo c’è il tempo per prendere le giuste decisioni”. Lo dichiara Dario Nardella.

Controradio news – “Stefano Bonaccini è la leadership giusta” per il Pd, “è un amministratore che nella battaglia per essere presidente dell’Emilia Romagna ha avuto un confronto vincente direttamente con Salvini perché non fu certo la Borgonzoni a essere simbolo di quella competizione elettorale. Furono Bonaccini e Salvini i simboli, naturalmente Bonaccini vinse e da allora in qualche modo è diventato un leader di livello nazionale”. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani, del Pd, prima di un evento della Regione Toscana a Firenze commentando coi cronisti la candidatura.

Controradio news – Consiglio comunale dedicato alla Gkn oggi pomeriggio in Palazzo Vecchio. Sarà presente Luca Annibaletti, coordinatore della Struttura per le crisi d’impresa, con l’incarico di rappresentare il Ministero, anche “al fine di raccogliere tutte le istanze per poi sviluppare una politica comune secondo le rispettive competenze”. In fabbrica assemlbea aperta promossa dalle 20.30 dalla rsu Qf ex Gkn.

Controradio news – E’ Francesca Innocenti il volto femminile della Toscana selezionato da Oliviero Toscani nel contest lanciato a luglio e organizzato dalla Regione per la campagna promossa da Toscana Promozione Turistica ‘Benvenute in Toscana’. Al celebre fotografo è stato affidato il compito di scegliere il volto più rappresentativo della regione. Francesca Innocenti , 26 anni, nata a Borgo San Lorenzo (Firenze), è medico specializzando al reparto di neonatologia dell’ospedale Cisanello di Pisa. La vittoria è stata annunciata al Teatro Verdi di Firenze questo pomeriggio, prima giornata della cinque giorni ‘La Toscana delle donne’ organizzato dalla Regione che, spiega una nota, “vuole scommettere sulla parità tra uomini e donne come motore di benessere economico e sociale”.

Controradio news – Successo per l’VIII edizione di ‘Una vasca per Aisla Firenze’, maratona di beneficenza di 24 ore per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie con malati di Sla. I primi dati riportano di oltre 300 partecipanti che hanno nuotato nella piscina di San Marcellino e di oltre 6.000 euro raccolti per dare servizi gratuiti alle persone con Sla. L’impianto è stato concesso gratuitamente dall’Us Affrico. Hanno partecipato tra gli altri, il campione paralimpico Simone Ciulli e l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione. Numerosi i soggetti privati, sia associazioni sia imprese commerciali, che hanno impulso all’iniziativa. C’è stata pure la colorita partecipazione di alcuni membri de La Compagnia di Babbo Natale che Aisla “ringrazia per la generosità della loro donazione”, così come i volontari della Misericordia di Campo di Marte e le istituzioni per il patrocinio. I volontari di Aisla Firenze si sono alternati in area vasca per tutte le 24 ore della manifestazione di beneficenza.