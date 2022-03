Controradio News ore 7.25 del 1 marzo 2022

Controradio news – “Abbiamo parlato con i gestori degli alberghi sanitari che sono stati utilizzati per i contagiati del Covid, e siamo quindi già pronti ad accogliere i profughi ucraini che arriveranno in Toscana”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani, al termine della riunione che si è svolta nella Prefettura di Firenze e alla quale hanno partecipato tra gli altri il prefetto Valerio Valenti, il sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni. “Appena avremo le linee normative adatteremo gli alberghi sanitari alle nuove esigenze”. Ha aggiunto Giani.

Controradio news – Rapine violente e pestaggi nelle strade di Firenze la notte da parte di ragazzini minorenni armati di coltelli e tirapugni. In tre, di età compresa fra i 14 e i 16 anni, sono stati bloccati dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsi. Per loro sono scattati due arresti e una denuncia. In un episodio alle porte di Firenze, vicino a Villa Montalvo a Campi Bisenzio, tre amici 21enni che passeggiavano sono diventati improvvisamente vittime di un pestaggio. Un’aggressione messa in atto da un 14enne e un 16enne armati di tirapugni con cui tiravano alla testa. Il 16enne è stato arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza minorile di Firenze. Il complice denunciato e riaffidato ai genitori.

Controradio news -Il consiglio comunale a Firenze è stato aggiornato a questa mattina (inizio ore 9.30), giorno in cui verranno completati gli emendamenti per la delibera dell’assessore al bilancio Federico Gianassi sul bilancio previsionale 2022-2024 del Comune. In totale sulla delibera sono stati presentati 67 emendamenti e non tutti sono stati discussi ieri. Oggi verranno discussi gli emendamenti rimanenti, poi i consiglieri procederanno al voto.