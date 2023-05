Controradio News ore 7.25 - 9 maggio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:21 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – “Mi sento di tranquillizzare tifosi e cittadini sul fatto che la gara pubblica per il nuovo stadio Artemio Franchi è già partita. Quanto ai 55 milioni”, bloccati dalla Commissione europea, “abbiamo un lavoro in atto perché non vengano sottratti a Firenze, sarebbe una cosa ingiusta e ingiustificata. Ad oggi non è arrivata alcuna comunicazione” di definanziamento “diretta all’amministrazione comunale”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della seduta del Consiglio comunale, a proposito del restyling dello stadio Franchi ribadendo quanto dichiarato la scorsa settimana nei nostri studi.

Controradio News – Arrestato dai carabinieri a Calenzano (Firenze) un uomo di 39 anni con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna che abita nella provincia di Firenze mentre lei stava andando in auto a trovare dei parenti. L’episodio risale al 6 maggio ed è avvenuto nel primo pomeriggio. Il 118 ha portato la vittima al pronto soccorso da cui è stata dimessa con tre giorni di prognosi. Il 39enne ora è nel carcere di Prato.

Controradio News – È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione di Livorno l’uomo, identificato come un italiano 50enne, che intorno alle 3.30 di domenica notte è stato trovato sul selciato ferito con un trauma alla testa, forse ricevuto venendo giù da una spalletta della Darsena Nuova. Come sia caduto è uno dei punti sui quali le indagini dei carabinieri stanno cercando di far luce. Diverse persone, forse anche testimoni, sono state sentite in caserma.

Controradio News – Un operaio è rimasto gravemente ferito a una mano nel pomeriggio di ieri durante un incidente avvenuto all’interno dello stabilimento del gruppo Sigel a Cenaia (Pisa), azienda opera della filiera del legno. Secondo quanto riferito dal 118 il lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento della mano da compressione di un rullo. Sul posto è stata inviata la Pubblica Assistenza di Collesalvetti (Livorno) e l’elisoccorso per il trasferimento immediato con elisoccorso all’ospedale di Livorno.

Controradio News – “Rimane il no al Cpr, ma” rimane “la consapevolezza che la Toscana può essere una regione leader per quello che riguarda l’accoglienza e l’integrazione”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine dell’incontro in Prefettura a Firenze col commissario per l’immigrazione Valerio Valenti e i prefetti toscani. “Riunioni come queste ci aiutano a creare la concertazione, e magari portare presto anche a firmare l’intesa”, ha detto Giani, riferendosi all’intesa per l’affidamento al commissario Valenti della gestione dell’accoglienza.