Controradio News ore 7.25 – 8 febbraio 2023

Controradio News – Ventitrè anni di carcere per Rassoul Bissoultanov accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti avvenuto nell’agosto del 2017 nel corso di un violento pestaggio fuori ad un locale di Lloret de Mar in Spagna. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Roma non accogliendo la richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura. I giudici, al termine di una camera di consiglio di oltre tre ore, non hanno riconosciuto le aggravanti degli abbietti e futili motivi. L’imputato, attualmente latitante, è già stato condannato in Spagna a 15 anni di carcere.

Controradio news – Dal 2018, circa una volta volta all’anno, è stato chiamato a testimoniare ad un processo nonostante sia morto da sei anni. Il procedimento è in corso al tribunale di Prato e vede imputate due persone che, secondo l’accusa, provarono a utilizzare alcuni assegni a lui riconducibili: l’uomo tuttavia è deceduto nel 2017, l’anno successivo al presunto furto e quello precedente all’inizio del processo. A denunciare gli episodi è la vedova dell’uomo alla quale sono arrivate le scuse del procuratore capo Giuseppe Nicolosi.

Controradio news – I problemi ai sistemi informatici di Publiacqua verificatisi nei giorni scorsi, e causati da un attacco hacker ai sistemi centrali del Gruppo Acea, “si sono ormai ridotti al minimo. Tornati pienamente operativi, anche se con qualche possibile rallentamento, il Call Center (800 238 238), gli Uffici al Pubblico, lo Sportello Digitale e MyPubliacqua.

Controradio news – La tracciatura della segnaletica dei posti auto sul lato destro di viale Corsica “è difforme a quanto previsto nel progetto, in particolare per quanto riguarda l’ampiezza della corsia per la viabilità. Per questo nei prossimi giorni la ditta eseguirà a proprie spese la segnaletica corretta”. È quanto precisa il Comune di Firenze in una nota, dopo che molti cittadini si erano lamentati della nuova segnaletica in viale Corsica, dopo i lavori di asfaltatura.