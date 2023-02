Scontro frontale tra due auto, un morto in provincia di Lucca

Lucca, un uomo di 43 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 in via della Madonnina a Lunata, nel comune di Capannori.

Secondo quanto appreso la vittima viaggiava su un’auto che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. Su quest’ultima macchina viaggiava una giovane, 25 anni: estratta dell’abitacolo dai vigili del fuoco è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca per un politrauma. Sul posto intervenute con i sanitari inviati dal 118 intervenuti i carabinieri.

L’uomo si chiama Giovanni Valenti ed era residente nel territorio, l’uomo si trovava alla guida di un’utilitaria, nello schianto la 25enne alla guida dell’altra vettura era rimasta incastrata nelle lamiere dell’abitacolo e per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Trasferita in codice rosso all’ospedale di Lucca la donna è stata ricoverata in prognosi riservata.