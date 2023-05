Controradio News ore 7.25 - 4 maggio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:06 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Un lunghissimo corteo silenzioso ha attraversato le principali vie del centro cittadino a Pisa per depositare una corona di fiori al reparto di psichiatria dove il 21 aprile scorso è stata aggredita la psichiatra Barbara Capovani poi morta per le ferite. Secondo la questura, circa 10 mila persone hanno partecipato alla fiaccolata promossa dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e dai sindacati di categorie delle professioni sanitarie. Tra loro anche i familiari della dottoressa. Tra i partecipanti dai ragazzi ai volontari in divisa delle varie associazioni, cittadini e colleghi della psichiatra. “Essere qui per le Istituzioni – ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, tra i presenti – è un dovere. Come Regione ci impegneremo ad aumentare il livello di sicurezza del personale sanitario, ma come Consiglio regionale siamo pronti a sollecitare il Parlamento con una proposta di legge nazionale che colmi le lacune dell’attuale sistema legislativo e tuteli i professionisti della salute mentale”.

E’ stato accolto con una sorta di boato e applausi da parte dei circa cento lavoratori in presidio, l’annuncio dell’accettazione da parte del tribunale di Arezzo della proposta di Greybull, titolare della MacLaren Applied Techonology per la Fimer. Il concordato prosegue dunque, la liquidità è stata rispristinata e oggi gli stipendi per i 280 lavoratori (400 con l’indotto) saranno pagati per bonifico. E’ quanto annunciato dai sindacati all’uscita dell’udienza al tribunale aretino.

Controradio News – Torna a Firenze The State of the Union , organizzato dall’Istituto universitario europeo, la Città metropolitana e il Comune di Firenze, l’agenzia Erasmus+ Indire, la Regione Toscana e l’Università di Firenze col supporto della Fondazione Cr Firenze. Il clou è la doppia data del 4 e 5 maggio alla Badia Fiesolana e a Palazzo Vecchio con circa 150 relatori, tra cui Josep Borrell Fontelles, alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea e il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Annunciata inoltre la presenza del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Il titolo è ‘Building Europe in times of uncertainty’ con dibattiti su temi come la guerra in Ucraina, la lotta ai cambiamenti climatici.

Controradio News – Sono iniziati ieri a Montelupo Fiorentino (Firenze) i lavori di demolizione del complesso ex Fanciullacci, antica fabbrica del settore ceramico dismessa dal 1988 nel cuore del centro cittadino. L’area urbanistica, spiega una nota del Comune, sarà recuperata tramite un progetto finanziato con i bandi Pnrr. Secondo il progetto, sorgeranno delle nuove costruzioni per 1.400 metri quadrati su un totale di 6.300 metri quadri dell’intera area, con realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Pesa.

Controradio News – Abolire la detenzione a catena per i cani così come prevista dal decreto regionale sulle ‘Norme per la tutela degli animali’. E’ quanto prevede una mozione, presentata dal consigliere Fi Marco Stella, e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale toscano. L’atto chiede inoltre che siano introdotte sanzioni per chi adoperi simili modalità di custodia.