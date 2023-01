Controradio News ore 7.25 - 31 gennaio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Peculato è l’ipotesi di reato per cui è indagato il sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, Alexander Pereira riguardo alle spese sostenute e poste a carico della fondazione lirico-sinfonica. Pereira, insieme all’avviso di garanzia notificatogli il 27 gennaio, ha ricevuto dalla procura un invito a comparire per il prossimo 9 febbraio. Il soprintendente sarà interrogato dal pm Christine von Borries titolare del fascicolo.

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato una delibera che nega lo stralcio delle cartelle esattoriali diversamente dalla possibilità prevista dal Governo. La delibera riguarda un importo complessivo “di 5,3 milioni di euro”, come chiarito dall’assessore proponente Giovanni Bettarini . L’atto è stato votato a favore da Pd e Lista Nardella. Contrari Lega, Fdi, gruppo Centro, astenuti Sinistra Progetto Comune, Iv e Italexit. Il M5s è uscito dall’aula e non ha votato. Prima della votazione il centrodestra ha chiesto una sospensione per poter assistere alla cerimonia delle Chiavi della Città al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sospensione non concessa dal Pd.

Controradio news – L’intervento della procura di Prato su un brutale episodio di violenza dell’11 ottobre 2021 per “sedare il tentativo di emancipazione sociale di un gruppo di operai pakistani” che rivendicavano i loro diritti sindacali porta ora agli arresti di quattro persone, due in carcere e due ai domiciliari, per sfruttamento della manodopera. L’indagine è stata coordinata dalla procura ma condotta dal gruppo Anti-sfruttamento della Asl Toscana Centro insieme ai carabinieri del Nil e ha rivelato, sottolinea il procuratore Giuseppe Nicolosi, “ritmi disumani, episodi di violenza, condizioni di lavoro insicure e falsi attestati di formazione” oltre a svelare “chi fossero i mandanti e alcuni degli esecutori materiali della violenta aggressione”.

Controradio news – E’ stato riaperto regolarmente al transito veicolare il cavalcavia di via Maggiore di Oratoio, a Pisa, lungo la Fi-Pi-Li che era stato chiuso nei giorni scorsi per un lieve cedimento del terrapieno sul quale si poggiava, senza creare ulteriori danni strutturali all’impalcato. E’ stato tuttavia istituito il limite di velocità a 30 km orari. Lo rende noto il Comune di Pisa precisando che la riapertura è stata decisa dopo “i controlli effettuati dalla Città metropolitana di Firenze, competente sul tratto in questione”.