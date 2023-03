Controradio News ore 7.25 - 30 marzo 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:59 Share Share Link Embed

Controradio News – “Il progetto di restyling dello stadio Franchi è ben motivato e le normative europee lo consentono. Per questo resto ottimista che Nardella saprà spiegarne bene le ragioni”. Lo ha detto Eugenio Giani. “Il Franchi va sostenuto dai fondi europei assolutamente, è un’opera di grande significato culturale e architettonico, la prima realizzata da uno dei massimi architetti razionalisti del Novecento” – ha aggiunto il presidente della Regione Toscana insistendo poi sull’ipotesi Castello quale impianto sostitutivo per la Fiorentina nei due anni di lavori.

Controradio News – “I soldi del PNRR devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di buttare via 80 milioni di euro. Dico a tutti: fermiamoci!” Così in una nota il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Faccio un appello istituzionale e bipartisan a Giorgia Meloni e Dario Nardella: togliete lo stadio dal progetto del PNRR. Ha ragione l’Europa a non voler spendere così i soldi del contribuente. Avete un mese per spostare i soldi dello stadio su scuole e case popolari. Fatelo, fatelo insieme”, prosegue Renzi. “Quanto al Franchi, basta con lo strapotere delle sovrintendenze. Il privato, cioè la Fiorentina, faccia il suo progetto buttando giù le curve e dando uno stadio degno di questo nome alla città, ma uno stadio pagato dalla Fiorentina non dai cittadini” conclude

Controradio news – Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli di Pd, Iv e Lista Nardella, la delibera sul bilancio. Contrarie tutte le opposizioni. Previsti quasi due miliardi di investimenti nel triennio tra cui spiccano oltre 1,2 miliardi per il trasporto pubblico locale e per le nuove linee tramviarie, alcune già in fase di realizzazione. La previsione dell’imposta di soggiorno, a totale carico dei turisti, è di 69 milioni, con l’incremento annunciato da Palazzo Vecchio dal primo aprile.

Controradio News – È stato denunciato per omicidio stradale l’automobilista che ha investito un pensionato oggi pomeriggio a Grassina, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze). Si tratta di un cittadino di 41 anni. La vittima un pensionato di 85 è stato investito in via Chiantigiana. L’automobilista è risultato negativo all’alcoltest e all’esame antidroga.

Controradio News – Via al rifacimento di lastricature e marciapiedi che comprende molte strade del la zona nord del centro storico di Pisa: si tratta di un intervento per un importo di 1,7 milioni di euro. Un’opera che si va ad aggiungere al milione e mezzo di fondi Pnrr che sono già andati a gara per nuovi lastricati in pietra e sistemazione dell’area turistica tra piazza dei Cavalieri e via Santa Maria.