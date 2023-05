Controradio News ore 7.25 - 3 maggio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Fiaccolate nelle piazze e luci accese nei reparti, striscioni listati a lutto e anche una borsa di studio per giovani medici intitolata alla sua memoria. Dopo il ricordo sul palco del concerto del primo maggio, l’Italia rende omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa. Dalla sua città a Palermo, da Bolzano a Messina, da Torino a Roma, in decine di piazze si terranno iniziative in sua memoria. Tutte manifestazioni indette col sostegno degli Ordini Provinciali dei Medici e della Società Italiana di Psichiatria (Sip), con il supporto di altre società professionali e scientifiche, con un unico obiettivo: sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sul tema della violenza nei luoghi di lavoro della sanità. A Pisa, l’ordine dei medici presenterà anche una borsa di studio intitolata a Barbara Capovani e rivolta a giovani medici in un incontro pubblico con esperti e addetti ai lavori in programma alle 18 all’auditorium della Camera di commercio. E alle 20 ci sarà la fiaccolata in piazza.

Controradio News – L’Asl Toscana Nord ovest attiverà oggi al porto di Livorno un Posto medico avanzato (Pma), con medici e infermieri, per l’arrivo della nave ong Life Support con 35 migranti. I migranti rimarranno tutti in Toscana e saranno ridistribuiti nelle diverse province. Nove sono stati assegnati al territorio di Firenze. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Livorno, oltre all’ufficio immigrazione della polizia, vedranno impegnati gli uomini della Protezione civile regionale e comunale.

Controradio News – Accertamenti sono stati avviati per un incidente mortale sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ierinelle attività di un’azienda agricola del Fiorentino, nel territorio di Barberino Val d’Elsa, sulla collina di Monsanto. Vittima, un operaio di 55 anni che, secondo ricostruzioni, ha perso la vita mentre manovrava un mezzo da lavoro che, per cause da definire, è precipitato provocando la sua morte.

Controradio News – “Il caso della distruzione della sistemazione a verde dell’aiuola spartitraffico di viale Redi annunciata nel giugno 2022 e avviata col cantiere del primo tratto nel settembre dello stesso anno è un caso di rilevanza generale”. È quanto dichiara, in una nota, Italia Nostra Firenze che annuncia di aver “depositato lo scorso 1 maggio un esposto alla stazione di Firenze della Regione Carabinieri Forestale della Toscana”. Presidio questa sera “terzo giorno in cui era previsto il cantiere in viale Redi per l’abbattimento dei pini.

Controradio News – Prorogato in Toscana l’avviso di codice giallo per pioggia fino alle ore 13 di oggi. Una perturbazione proveniente dall’Adriatico, viene spiegato, favorisce vento forte, pioggia e temporali che proseguiranno oggi, martedì 2 maggio, e per la mattina di domani, mercoledì 3 maggio. Vento sostenuto da nord-est su tutta la regione con raffiche in lenta attenuazione.

Controradio News – È intitolata Libertà di stampa, mai abbassare la guardia l’iniziativa nazionale promossa dalla Fnsi a Conselice (Ravenna) per oggi, in occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa. L’Associazione Stampa Toscana celebrerà la Giornata mondiale per la libertà di stampa alla ex Gkn di Campi Bisenzio.