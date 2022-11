Controradio News ore 7.25 – 29 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Controradio news – Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato al consorzio con capofila Impresa Pizzarotti & C. e come impresa consorziata Saipem, i lavori per oltre 1 miliardo di euro per la realizzazione del tunnel passante e della stazione Tav a Firenze. Lungo il tracciato sotterraneo verrà realizzata la nuova stazione Foster interconnessa con la stazione di Santa Maria Novella con nuovo people-mover, linea 2 del tram già in esercizio e una nuova fermata ferroviaria di superficie in via Circondaria. Entro la fine di marzo, completate tutte le operazioni e i test preliminari, la fresa potrà essere messa in funzione.

Controradio news – Ricoverato in ospedale a Firenze il campione di body building spagnolo El Gaouzi Hakim, 35 anni, con una ferita da taglio alla testa, causata forse con un machete, la notte tra sabato e domenica. L’aggressione, dai contorni ancora tutti da chiarire, sarebbe avvenuta nelle vicinanze o forse all’interno di una discoteca, alla periferia di Firenze.

Controradio news – Morto un giovane motociclista in un incidente stradale nel Pistoiese. La vittima di uno scontro fra un’auto e la moto è Leonardo Michelozzi, 22 anni. L’incidente è avvenuto ieri sulla strada Fiorentina, all’altezza di Olmi, tra i comuni di Pistoia e Quarrata.

Controradio news -I vertici dell’Ufficio stipendi della Città Metropolitana di Firenze (la ex Provincia) hanno rilevato, in una lettera mandata ai dirigenti e alla Rsu, che per la carenza di personale dal prossimo mese potrebbero non essere in grado di erogare gli stipendi ai dipendenti dell’ente. E’ quanto afferma in una nota la Fp-Cgil di Firenze, secondo cui “va trovata urgentemente una soluzione per scongiurare il rischio del mancato pagamento degli stipendi”.

Controradio news – Contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti, inizia a operare a Prato, prima esperienza in Italia, il “referente di cantiere”, nuova figura di controllo che avrà l’obbligo di comunicare ogni settimana alle forze di polizia informazioni utili per il monitoraggio costante dei lavori, subappalti compresi. Prato è il primo Comune in Italia ad introdurre questa misura, che poi verrà portata all’attenzione delle altre prefetture per replicarne l’esperienza.

Controradio news – Oggi 29 novembre esercitazione di protezione civile, con simulazione di incendio, nella galleria Anas ‘Poggio Fornello’ sulla strada statale 1 Aurelia. Previsti, avvisa la stessa Anas, la chiusura notturna al traffico dalle 20.30 alle 24 di oggi e la simulazione di un incidente con principio di incendio.