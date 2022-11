Comune di Firenze, variazione di bilancio: approvati 2,7 milioni per caro energia

Firenze, è stata approvata da Palazzo Vecchio la delibera dell’ultima variazione di bilancio, che dispone uno stanziamento di 2,7 milioni di spesa in più per il caro energia.

Dalla variazione di bilancio si recepisce uno scostamento rispetto alle previsioni con maggiori entrate ma anche con maggiori uscite che derivano principalmente dal caro energia e dall’aumento delle necessità legate al welfare.

La delibera, portata in aula dall’assessore al bilancio Giovanni Bettarini, prevede per l’anno 2022 maggiori spese “per la situazione che stiamo vivendo, fra cui quelle per il caro energia che comporta 2,7 milioni in più rispetto a quanto previsto”.

“Ma abbiamo mantenuto -continua Bettarini- i conti in ordine garantendo una grande attenzione agli investimenti, fra cui mi preme mettere in evidenza la nuova pista indoor per lo stadio Ridolfi e nuove piste ciclabili”.

La variazione di bilancio contiene anche minori entrate rispetto alla previsione dai proventi dei contrassegni ztl degli autobus (- 1,2 milioni del previsto), un calo dai proventi per rimozioni e depositeria veicoli (meno 0,7 milioni) e dai proventi della gestione cimiteriale (meno 0,7 milioni).

Contemporaneamente sono stati registrati anche gli aumenti delle spese rispetto alle previsioni, tra cui quelle relative al welfare, finanziate essenzialmente con le maggiori entrate derivanti da trasferimenti da enti pubblici. Maggiori spese anche per le utenze comunali e l’illuminazione pubblica.

Al tempo stesso, come spiega Bettarini, ci sono state però maggiori entrate derivanti dall’imposta di soggiorno per 3 milioni di euro. Entrate alle quali si aggiungono trasferimenti dello Stato per 1,8 milioni.