Controradio News ore 7.25 – 29 marzo 2022

Controradio news – Era stato fermato per un controllo in strada domenica sera, intorno alle 23 dalla polizia a Firenze in zona Novoli, l’uomo il cui cadavere è stato trovato ieri in un container della carta in una ditta di trattamento rifiuti a Empoli. L’uomo, un cittadino africano senza fissa dimora e conosciuto con molti alias, avrebbe un’età compresa tra i 20 e i 27 anni. In Italia dal 2013, nel 2014 aveva ottenuto un permesso come rifugiato politico, scaduto nel 2019 e mai rinnovato. Negli ultimi mesi era stato controllato varie volte dalle forze dell’ordine in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Umbria. Real Servizi Ambientali, società che controlla lo stabilimento Metal Carta di Empoli (Firenze) fa sapere in una breve nota che “le attività della linea” dove c’à stato il ritrovamento “sono state immediatamente bloccate”.

“Voglio rilanciare un messaggio nei confronti di tutti gli italiani. È’ necessario che interrompiate gli accordi economici e commerciali con le compagnie e aziende russe. I soldi che i russi ricevono in questo momento, che arrivano grazie agli accordi economici, non vengono investiti nell’economia nazionale ma nelle armi. Su ogni euro, su ogni centesimo che arriva dalla Ue in Russia questi soldi sono macchiati di sangue”. Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitali Klitschk o, in video col Consiglio comunale di Firenze. “A Kiev 82 edifici su più piani sono stati distrutti nella capitale, questo ha causato la morte di oltre 100 individui, di questi 4 bambini. Sono 16 i bambini che si trovano attualmente negli ospedali della città. Oltre 300 adulti hanno riportato dei traumi in seguito ai bombardamenti. Non riusciamo attualmente ad identificare oltre 20 cadaveri”.

“Ringrazio Klitschko per questo intervento così intenso e drammatico, i numeri sono impressionanti, lasciano senza parole. Io voglio rassicurare il sindaco e la comunità di Kiev che Firenze onorerà questa amicizia che abbiamo da 55 anni con tutte le forze possibili, incrementando gli aiuti che già stiamo raccogliendo. Ringrazio la Croce Rossa, la Misericordia con la quale stiamo organizzando un volo, un aereo cargo, per portare 12 tonnellate di beni di prima necessità”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella , a margine dell’intervento del sindaco di Kiev in Consiglio comunale.

E’ oggi l’ultimo giorno di attività del Mandela Forum, il più grande hub della Asl Toscana centro e della regione che in 13 mesi, da febbraio 2021 a oggi, ha visto inoculare oltre 819 mila dosi, con punte che hanno sfiorato le 25 mila vaccinazioni a settimana ma che nell’ultimo periodo sono scese a circa 3000 dosi. Così, mentre a pochi giorni dalla fine dello stato di emergenza il Mandela si appresta a tornare alla sua funzione originaria, l’Azienda riorganizza la rete dei centri vaccinali su Firenze in modo da assicurare una disponibilità in linea con la richiamata attuale domanda, si spiega in una nota. L’offerta sarà erogata presso la palazzina 29 di San Salvi e una seconda sede territoriale individuata nel presidio Santa Rosa.

Oggi alle ore 14.35, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince” svolge l’audizione, in videoconferenza, dell’ingegner Vincenzo Accardo, già capo dell’ispettorato di Livorno del Registro italiano navale.