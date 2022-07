Controradio News ore 7.25 – 28 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:26 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Per cause ancora da accertare un bambino di 6 anni sarebbe caduto dal secondo piano di un’abitazione a Montecarlo di Lucca. La madre, prima di attendere l’arrivo dei soccorritori, lo avrebbe caricato in auto per portarlo in ospedale. La centrale unica del 118 le ha però chiesto di fermarsi, ed è stata raggiunta da un’ambulanza con il medico a bordo all’altezza di Porcari (Lucca). E’ stato poi attivato l’elicottero Pegaso che lo ha trasportato, in codice giallo, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze: non sarebbe grave e si trova in osservazione presso il trauma center.

Controradio News – È prevista per oggi l’udienza di convalida per il 21enne peruviano sottoposto a fermo con l’accusa di aver ucciso lunedì sera in un appartamento a Novoli il convivente della madre, un 41enne originario del Perù. Il giovane, secondo la procura, avrebbe colpito con una coltellata alla spalla il connazionale al culmine di una lite. Intanto il pm Antonino Nastasi ha disposto l’autopsia che sarà eseguita oggi all’istituto di medicina legale di Firenze.

Controradio News – Le forze di opposizione nell’assemblea comunale di Firenze hanno richiesto l’istituzione di una commissione di indagine in Consiglio comunale “per accertare regolarità e correttezza delle attività ” alla luce dell’inchiesta su Gest, la società che gestisce la tramvia fiorentina. “Ci aspettiamo che il sindaco Nardella venga urgentemente in Consiglio comunale a spiegare quanto sta avvenendo in queste ore”. Per Nicola Armentano, capogruppo Pd e Mimma Dardano, capogruppo lista Nardella è “Una richiesta strumentale”.

Controradio News – “L’obiettivo che mi do è che la Toscana sia la prima regione italiana con i nostri risultati, credo che ci siano tutte le condizioni perché sia la capofila del nostro progetto”. Queste le parole del segretario del Pd Enrico Letta a margine della festa dell’Unità di San Miniato (Pisa). Secondo Letta la Toscana è quindi cruciale per il confronto che, dice “sarà tra noi e la Meloni”. A chi chiedeva se ci siano veti nei confronti di Matteo Renzi ha risposto: “Noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno”.

Controradio News – Ancora senza esito le ricerche di Anna Claudia Cartoni, la donna di 60 anni dispersa in mare da sabato scorso a seguito della collisione tra un motoscafo e una barca a vela al largo dell’Argentario. Sono stati effettuati diversi sondaggi nella zona dove c’è stata la collisione tra le due imbarcazioni e le ricerche si sono estese anche ai fondali marini grazie agli stessi robot subacquei usati per individuare i morti dispersi dopo il naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio.