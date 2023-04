Controradio News ore 7.25 - 26 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:34 Share Share Link Embed

Controradio News – Un 25 aprile ‘diffuso’ in Toscana. Tante cerimonie istituzionali per celebrare la Festa di Liberazione durante l’intera giornata. A Firenze alzabandiera solenne e consueta deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti in piazza dell’Unità d’Italia alla presenza del sindaco Dario Nardella , del prefetto Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Eugenio Giani, di una delegazione delle Forze armate, a cui ha fatto seguito un corteo fino a Palazzo Vecchio per le orazioni. Tra le autorità c’era anche il deputato fiorentino di Fdi Giovanni Donzelli. Ha seguito invece la cerimonia in mezzo ai cittadini, il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Sempre a Firenze, invece, iniziativa personale al cimitero militare Usa a Falciani del ministro e leader della Lega Matteo Salvini che ha reso omaggio ai soldati americani caduti nella Seconda Guerra Mondiale durante la risalita dell’Italia, deponendovi una corona di fiori. Polemica invece a Grosseto per l’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante: l’Anpi ha fischiato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e cantato Bella Ciao interrompendo il discorso del sindaco. Nel pomeriggio cerimonia anche a Sant’Anna di Stazzema, luogo di eccidio nazifascista. Corone di fiori sono state portate nei tanti luoghi toscani di rappresaglia dove da parte delle truppe tedesche e dei reparti fascisti ci furono stragi e fucilazioni di civili, di soldati e di partigiani.

Controradio News – Questa mattina nel carcere don Bosco di Pisa si svolgerà l’interrogatorio di garanzia di Gianluca Paul Seung, il 35enne di Viareggio, sottoposto a fermo per omicidio volontario premeditato essendo accusato di aver aggredito e causato la morte della dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra aggredita venerdì pomeriggio davanti al reparto di psichiatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa e deceduta dopo due giorni di agonia.

Una fiaccolata in memoria di Barbara Capovani, si svolgerà il 3 maggio a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II alle 20. Lo annunciano le organizzazioni sindacali dei medici, insieme alla Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Controradio News – Due ragazze che avevano deciso di fare un bagno nelle acque di Viareggio, si sono trovate in difficoltà per la corrente e sono state riportate a riva da un gruppo di surfisti che erano anche loro in acqua a esercitarsi. Le autorità richiamano a prestare la massima attenzione, soprattutto quando si entra in acqua senza che ci sia ancora la sorveglianza fissa in spiaggia dei bagnini.

Controradio News – Aperto da ieri a Firenze il Giardino dell’Iris al piazzale Michelangelo. In oltre due ettari di terreno fioriscono oltre 3.000 varietà di iris ibride provenienti da tutto il mondo. Il Giardino rimarrà aperto fino al 20 maggio tutti i giorni (anche i festivi) con orario 10-18. L’ingresso è gratuito. Tra le iniziative, dal 8 all’13 maggio si terrà il 65/o Concorso Internazionale dell’Iris.