Controradio News ore 7.25 – 25 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:21 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – La procura di Firenze ha chiesto la nomina di un commissario giudiziale per l’amministrazione per un anno di Gest spa, società che gestisce la rete tramviaria a Firenze. L’accusa è di aver occultato l’effettiva redditività tra il 2017 e il 2021, facendo apparire risultati economici di esercizio inferiori rispetto a quelli reali per operare da posizione di forza nell’ambito delle contrattazioni con il Comune di Firenze.

Controradio News – Continua l’inchiesta per omicidio colposo senza indagati per la morte del 40enne ex rugbista inglese trovato senza vita in una stanza d’albergo nel centro di Firenze il 16 luglio scorso. La pm ha ascoltato la moglie 45enne trovata ferita gravemente, che ha smentito il gioco erotico: “Non volevo dormire con lui e abbiamo litigato. Era fuori di sé. Poi mi ha preso con la forza e ho perso i sensi”.

Controradio News – Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una variazione di bilancio per mettere a disposizione dei comuni toscani colpiti dagli incendi circa 50 mila euro provenienti dai risparmi derivanti dagli ex vitalizi dei consiglieri regionali. La proposta di deliberazione prevede lo spostamento di 26.650 euro dal capitolo di spesa ‘diritti sociali, politiche sociali e famiglia’ alle spese per ‘interventi a seguito di calamità naturali’. Tali risorse vanno ad aggiungersi ad altri 25 mila euro già stanziati.

Controradio News – Il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha denunciato la grave situazione che si è verificata all’ospedale di Siena: ambulanze in coda all’ingresso dell’ospedale, pazienti costretti a ore di attesa e pochi posti letto. “I pazienti sono costretti a stazionare in pronto soccorso anche per quattro giorni prima di essere ricoverati”. Per il sindaco la situazione è “inaccettabile” e anche per la Cisl è impossibile “accettare che ciò accada e si ripeta”

Controradio News – E’ partita ieri da piazza dei Cavalleggeri a Firenze la fiaccolata per chiedere che “tacciano le armi” e che si apra subito un negoziato per la pace in Ucraina. Alcune decine di persone si sono date appuntamento davanti alla Biblioteca nazionale del capoluogo per un corteo contro la guerra. L’iniziativa è stata promossa dal movimento ‘Mille contro la guerra permanente’ e fa parte della mobilitazione europea promossa da Europe For Peace e l’appello all’Europa e l’azione di #StopTheWarNow.