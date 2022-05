Controradio News ore 7.25 -24 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sul vaiolo delle scimmie, “nessun allarme, ma attenzione alta delle autorità sanitarie”. Così l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini. “Lo dimostra l’azione tempestiva dei nostri professionisti, che ringrazio, che hanno prontamente attivato tutti i protocolli previsti di fronte ad un caso sospetto, poi confermato – ha poi aggiunto Bezzini .- Il reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo ha subito contattato lo Spallanzani di Roma, inviando i tamponi da esaminare. Teniamo alto il livello di attenzione, in stretto contatto con il Ministero, e sono pienamente funzionanti le reti di sorveglianza regionale, nazionale ed europea, in stretto raccordo tra loro”.

Controradio news – Lungo sopralluogo nelle fogne del centro di Firenze, risalenti a epoca medicea, di polizia e vigili del fuoco per ricostruire il percorso della banda di ladri che ha svaligiato una gioielleria la Gold&Florence, la notte tra sabato e domenica portando via un bottino di oltre 500mila euro. L’attività è in Por Santa Maria vicino a Ponte Vecchio. Ad ora il punto di ingresso dalla superficie, o dalla cantina di un edificio nei pressi, non è stato trovato. Da valutare se i ladri possano aver pure approfittato di scavi per lavori pubblici in centro per studiare, pur dalla superficie, l’itinerario da fare nel sottosuolo. Sotto esame della squadra mobile le immagini delle telecamere pubbliche nelle strade.

Controradio news – Con la scusa di un incidente al fratello hanno truffato una 78enne di Montevarchi (Arezzo) facendosi consegnare gioielli, orologi e denaro per un ingente valore. Una volta scattato l’allarme la polizia si è messa alla ricerca di un’auto segnalata, nella fattispecie una jeep, ed ha intercettato un 27enne trovato in possesso della refurtiva. In corso le indagini per individuare i complici. L’anziana ha ricevuto una telefonata con la quale la si avvisava che il fratello aveva avuto un incidente e di essere pronta a racimolare soldi perché l’uomo si trovava in tribunale ed aveva bisogno di aiuto economico.

Controradio news – Va a processo a Firenze l’amministratore di una piattaforma web per criptovalute dove ci sarebbe stata la più grande frode informatica scoperta, equivalente a circa 120 milioni di euro. Lo ha deciso il giudice Angela Fantechi al termine dell’udienza preliminare confermando tutte le accuse – frode informatica, bancarotta fraudolenta, violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria, autoriciclaggio – ipotizzate nell’inchiesta della Polizia postale di Firenze, che ebbe il supporto dell’Fbi. Prima udienza il 13 settembre.

Controradio news – Almeno 400 persone hanno partecipato ieri sera all’assemblea pubblica promossa dal Comune di Pisa per discutere insieme ai cittadini del progetto di un insediamento militare a Coltano (Pisa), all’interno del parco regionale San Rossore Migliarino Massaciuccoli. “Aspettiamo che il tavolo ministeriale si riunisca al più presto – ha affermato il presidente Giani – per concertare con le comunità locali soluzioni alternative azzerando il progetto iniziale e prevedendo soluzioni che non vedano Pisa refrattaria ideologicamente alle funzioni dei carabinieri a tutela della collettività”