Controradio News ore 7.25 - 20 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:06 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ stato denunciato per gli spari nel Parco delle Cascine di Firenze ma poi è stato anche arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il poliziotto 47enne in forza alla questura del capoluogo toscano su cui i carabinieri stanno svolgendo indagini dopo l’episodio di ieri. L’agente nel pomeriggio è stato perquisito nella sua abitazione e gli sono stati sequestrati sia la pistola, sia un coltello da cucina. In quei momenti, sia lui sia la compagna avrebbero reagito in modo ostile e violento alla perquisizione, anche in presenza del magistrato di turno, e sono stati entrambi arrestati per resistenza. Entrambi si trovano ai domiciliari e oggi ci sarà l’udienza di convalida in tribunale.

Controradio news – Invece, per quanto riguarda lo sviluppo delle indagini dell’Arma sull’episodio alle Cascine, da ulteriori ricostruzioni emerge che l’agente si sarebbe scontrato per una lite con un cittadino del Gambia e lo avrebbe ferito al volto con il coltello da cucina e poi avrebbe estratto la pistola e sparato un paio di volte. La ricostruzione è ancora in corso per determinare il movente e la dinamica dell’azione. La denuncia a piede libero è scattata a carico dell’agente sia per aver sparato in un luogo pubblico sia per le lesioni all’immigrato.

Controradio news – Dopo la pesante rottura della riunione del 5 maggio per la vertenza della sede fiorentina di Gilbarco , “piccolo passo avanti nella direzione dell’apertura di un confronto, pur nella conferma delle diverse posizioni in campo”. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando, attraverso Valerio Fabiani, consigliere del governatore Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, che il tavolo verrà riconvocato la prossima settimana.

Controradio news – Il 21 maggio, in occasione della competizione podistica dei 100 Km del Passatore Firenze-Faenza e della partita Fiorentina-Juventus, alcune linee di bus urbane ed extraurbane subiranno momentanee deviazioni, ritardi, soppressioni e limitazioni. Lo comunica Autolinee toscane. Le manifestazioni avranno inizio rispettivamente alle 15 e alle 20.45.

Controradio news – Il Comune di Pisa parteciperà con una propria imbarcazione alla regata ‘100 di Montecristo’, riservata ai comuni rivieraschi che hanno aderito alla Carta di partenariato dell’accordo Pelagos, che ha istituito nel mar Tirreno settentrionale il Santuario dei cetacei. L’iniziativa è in programma nel weekend del 20 e 21 maggio, con partenza da Piombino (Livorno) e arrivo al porto di San Vincenzo.