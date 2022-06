Controradio News ore 7.25 - 20 giugno 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:07 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un incendio di vegetazione si è verificato ieri pomeriggio in località Paolieri a Quercianella, nel comune di Livorno. Le fiamme sono state avvistate intorno alle ore 16.30 dalla Pro Loco di Quercianella sul pendio a monte dei bagni Paolieri. Vigili del Fuoco e Regione Toscana hanno attivato squadre di terra ed elicotteri per le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio. che risulta in fase di bonifica.

Controradio news – La superstrada Firenze-Pisa-Livorno e’ stata riaperta al traffico a Empoli (Firenze) intorno alle 20.50 di ieri sera dopo che i vigili del fuoco hanno domato l’incendio che, partito da un’auto in transito, si e’ poi propagato andando a interessare le sterpaglie circostanti. In precedenza i veicoli diretti da Firenze verso Pisa venivano fatti uscire a Empoli Est e da li’ immessi lungo la Tosco Romagnola. L’utilitaria andata in fiamme e’ stata abbandonata in tempo dagli occupanti a circa un chilometro dall’uscita di Empoli Centro.

Controradio news – Il chitarrista e compositore Alvaro Company, discepolo di Andre’s Segovia e, per la composizione, di Luigi Dallapiccola, tra i massimi esponenti della ‘Schola Fiorentina’, si e’ spento nella sua casa fiorentina. A darne notizia, in una nota, il Conservatorio Cherubini. Per ricordare e onorare Company il Conservatorio ha organizzato nella sua sede un concerto che si terra’ lunedi’ 27 giugno alle ore 21 nella Sala del Buonumore Pietro Grossi a Firenze.

Controradio news – Un giovane di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pisa dopo avere rischiato di annegare mentre faceva il bagno in mare davanti a una spiaggia libera di Marina di Vecchiano (Pisa). Secondo quanto si è appreso, il ventiseienne, residente a Prato, avrebbe accusato un malore in acqua e ha rischiato l’annegamento ma è starò immediatamente soccorso e i sanitari del 118 ne hanno stabilizzato i parametri vitali prima di trasferirlo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono ancora piuttosto critiche e i medici si sono riservati la prognosi.