Controradio News ore 7.25 – 19 luglio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – E’ morto al Meyer di Firenze, dove era stato trasferito domenica notte, il bambino di 6 anni soccorso nel pomeriggio di ieri dopo essere stato trovato privo di sensi a bordo piscina in un parco divertimenti di San Giuliano Terme (Pisa) dove si era recato con i genitori. Il piccolo, di origine indiana e residente a Pisa, era ricoverato in coma.

Controradio news – Un motociclista di 24 anni è morto ieri pomeriggio nello scontro tra la sua moto e un autoarticolato sulla provinciale 89 a Reggello (Firenze). Secondo una prima ricostruzione, il giovane percorrendo la strada verso Figline si è scontrato con un tir sbucato da una traversa. Il motociclista è finito sotto il mezzo pesante. I carabinieri hanno sequestrato la motocicletta e l’autoarticolato.

Controradio news – Una lite e poi un gioco erotico, forse non consensuale. È la pista che stanno seguendo gli investigatori della squadra mobile di Firenze per ricostruire cosa è avvenuto sabato 16 luglio in una camera di albergo in via vicolo dell’Oro, nel cuore di Firenze, dove è stato trovato morto un quarantenne inglese, ex giocatore di rugby ed è stata soccorsa la compagna 45enne, gravemente ferita. La pm Ester Nocera ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a carico di ignoti, disponendo l’autopsia e gli esami tossicologici che saranno eseguiti oggi all’istituto di medicina legale di Firenze.