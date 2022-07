Incendi in Toscana: Versilia e Aretino

Lunedì di incendi in Versilia dove si sono sviluppati cinque roghi: il primo in località la Morina che è arrivato fino sul canale Burlamacca a Viareggio (Lucca) e al confine con Massarosa. Altri due roghi nella pineta di Levante di Viareggio e un altro a Camaiore, nella zona Monte Magno. Un grosso incendio è poi scoppiato un grosso incendio verso Bozzano, sempre nel comune di Massarosa, in località Lolia. Su tutti i roghi hanno operato, e sono tuttora al lavoro, volontari dell’antincendio boschivo Croce verde di Viareggio con i vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco nel comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo), in via Sette Ponti Levante, per un incendio di bosco e uliveta con l’interessamento di una porzione di fabbricato destinato a civile abitazione. I vigili hanno lavorato per estinguere l’incendio con due automezzi e cinque unità, mentre il personale volontario Aib insieme all’elicottero della Regione Toscana ha provveduto allo spegnimento della parte boschiva.