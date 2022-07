Controradio News ore 7.25 - 18 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sarà sentita forse oggi o nei prossimi giorni la 45enne inglese trovata gravemente ferita in una camera d’albergo a Firenze dove i soccorritori hanno trovato privo di vita il compagno, 40 anni, suo connazionale, un passato da giocatore di rugby. La donna, ricoverata tuttora in prognosi riservata all’ospedale di Careggi (non sarebbe in pericolo di vita), doveva essere ascoltata ieri ma la pm Ester Falcone, titolare delle indagini condotte dalla squadra mobile, ha preferito rinviare l’interrogatorio a quando le condizioni della donna lo consentiranno. Sulle cause del decesso del 40enne, esclusa al momento una morte violenta, si ipotizza un malore: in settimana si svolgerà comunque l’autopsia per chiarire cosa l’abbia provocato.

Controradio news – Il cadavere di un uomo è stato recuperato nelle acque del fiume Ombrone , in prossimità della foce, in Maremma, dopo l’allarme dato da alcuni cittadini: sul posto intervenuti i carabinieri della stazione di Alberese (Grosseto) che hanno poi identificato il deceduto per un settantenne originario e residente a Grosseto. Dalle prime verifiche svolte dai militari non risultavano denunce di scomparsa per l’uomo che abitava da solo. Avvisati i familiari. Il decesso, in base sempre ai primi rilievi, dovrebbe risalire a qualche giorno fa. Sulle cause saranno svolti accertamenti disposti dalla procura di Grosseto

Controradio news – Un uomo detenuto a Sollicciano a Firenze avrebbe molestato un’infermiera della sezione di salute mentale del penitenziario dove è recluso. E’ quanto riferisce il sindacato Osapp spiegando che l’infermiera è riuscita ad “allontanarlo grazie anche all’intervento tempestivo” di un agente della polizia penitenziaria. “Continuano gli eventi critici e si arriva addirittura alle molestie e ai tentativi di violenza sessuale – afferma il sindacato tramite il suo vice segretario generale Giuseppe Proietti Consalvi -. Nonostante varie richieste da parte di questa organizzazione sindacale di ripristinare l’ordine e la sicurezza in quell’istituto, a oggi nulla è stato fatto ma nemmeno si vede in prospettiva una soluzione a tali problematiche”

Controradio news – Sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18 ieri, per i lavoratori degli aeroporti di Pisa e Firenze, con i sindacati in presidio davanti ai due scali per una mobilitazione indetta da Filt-Cgil, UilTrasporti, Usb, Ugl in supporto dell’astensione dal lavoro proclamata a livello nazionale. Fra i motivi dello sciopero regionale, spiegano i sindacati, il piano aziendale di esternalizzazione di Toscana aeroporti, che gestisce i due scali, per alcuni servizi quali la biglietteria a Pisa e la guida del mezzo Ambulift sia a Pisa che a Firenze. In seguito alla protesta una cinquantina i voli saltati nei due scali tra arrivi e partenze.

Controradio news – Atterraggio d’emergenza sabato sera intorno alle 20 all’aeroporto di Pisa per un volo di Air Dolomiti partito da Firenze e diretto a Francoforte a causa di sospetto fumo in cabina. Nessun problema all’atterraggio: non ci sono stati né feriti né danni. L’aeroporto pisano è rimasto bloccato per circa un’ora con conseguente ritardo per quattro voli in arrivo. I passeggeri sono stati poi trasferiti in pullman a Verona per poi essere riprotetti per Francoforte.