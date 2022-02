Controradio News ore 7.25 - 18 febbraio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:31 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – E’ un 45enne di origine indiana l’uomo trovato senza vita il 15 febbraio in un terreno incolto alla periferia di Firenze, tra il viadotto dell’Indiano e un centro commerciale, nei pressi di via Artemisia Gentileschi. L’identificazione è stata effettuata grazie alle impronte digitali. Secondo quanto appreso l’uomo, senza fissa dimora, risulta titolare di un permesso di soggiorno scaduto. Oggi sarà effettuata l’autopsia sul cadavere. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario senza indagati.

Controradio News – Nove rinvii a giudizio, sette assoluzioni e oltre 50 proscioglimenti. Si chiude così l’udienza preliminare sul caso dei presunti esami facili alla Link Campus University di Roma, l’ateneo privato fondato nel 1999 finito al centro di un’inchiesta della procura di Firenze. A processo per i reati di associazione a delinquere e falso, ha deciso il gup del tribunale fiorentino Antonella Zatini, andranno tra gli altri l’ex ministro Vincenzo Scotti, fondatore e presidente della Link, e il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Felice Romano.

Controradio News – In tre a processo per la morte di Davide Astori, morto a Udine il 4 marzo 2018 mentre era in trasferta con la Fiorentina. Il gup del tribunale di Firenze, accogliendo le richieste della procura fiorentina, nell’ambito di un filone processuale sulla morte dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, ha rinviato a giudizio l’ex direttore sanitario di medicina dello sport dell’ospedale di Careggi Giorgio Galanti, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico dello sport Loira Toncelli. Galanti è già stato condannato a un anno in primo grado per omicidio colposo per il decesso di Astori.

Controradio News – “C’era da capire cosa l’ufficio comunicazioni poteva conoscere” sull’operazione Nomura oltre a “verificare i rapporti esistenti con Giuseppe Mussari”. Lo afferma Aldo Natalini alla Commissione d’inchiesta sulla seconda perquisizione a David Rossi del 19 febbraio 2013 in ufficio e a casa. Rossi però “non è mai stato indagato”, per lui non chiedemmo mai “intercettazioni”. L’audizione di Natalini, sospesa verso le 16, è ripresa proseguendo fino a mezzanotte.

Controradio News -La procura di Massa Carrara ha chiuso le indagini sul crollo del ponte di Albiano Magra, avvenuto l’8 aprile del 2020. L’avviso di chiusura delle indagini è stato notificato ad otto persone, ritenute dalla procura responsabili a vario titolo del crollo del viadotto. Tra questi risultano funzionari della Provincia di Massa Carrara e rappresentanti di Anas.

Controradio News -Oggi gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage. Erano già scesi in piazza lo scorso 28 gennaio. In oltre 40 città sono previsti cortei e presidi. · AREZZO: Piazza della Libertà (Duomo) ore 9.30 · FIRENZE: Piazza Adua ore 9.30 ·