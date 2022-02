Controradio News ore 7.25 – 17 febbraio 2022

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio volontario , senza indagati, dopo la scoperta del cadavere di un uomo in un terreno incolto alla periferia di Firenze, tra il viadotto dell’Indiano e un centro commerciale. L’uomo, la cui identità non è ancora stata accertata, non calzava le scarpe, che sono state trovate a un metro di distanza dal corpo. La morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento.

Controradio News – Il cosiddetto processo ‘alla mafia cinese’ al tribunale di Prato è stato rinviato nel giorno della sua prima udienza, dopo che i giudici hanno accolto le istanze di legittimo impedimento presentate dai difensori di alcuni dei 55 imputati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere anche di stampo mafioso, riciclaggio, traffico e spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, gioco d’azzardo e illeciti fiscali e tributari.



In Toscana c'è un calo consistente della curva dei contagi da Covid e "la regressione dei ricoveri in terapia intensiva è evidente", ma "questo non significa che ne siamo fuori". Lo ha detto l'assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini, sentito dalla commissione sanità del Consiglio regionale. Alla richiesta di dare un giudizio sull'ipotesi di eliminare il Greenpass, Bezzini ha risposto di essere favorevole a una "progressività e gradualità" perché è difficile prevedere "l'andamento della pandemia oltre qualche settimana". Bezzini ha infine preannunciato che nella Giunta del 21 febbraio approderà un provvedimento per l'abbattimento delle liste di attesa, per cui sono previste risorse nel fondo sanitario.

Controradio News – Una preghiera per dire no a ogni guerra e per la pace in Ucraina, si terrà a Firenze, oggi alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria dei Ricci, in via del Corso a Firenze. E’ l’iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.